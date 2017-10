Jakter nettsus i serieinnspurten

sport

Den talentfulle angrepsspilleren fra Karasjok ble toppscorer for Alta IFs rekruttlag i fjor, og klubben ønsket å flytte han opp i A-stallen foran denne sesongen. Men partene ble ikke enige om kontrakt.

Frank Ailo Tangen bestemte seg dermed for å flytte til Trondheim i sommer, og 2.-divisjonsklubben Nardo ønsket hans tjenester.

Han fikk sin debut da han entret banen som innbytter i Nardos hjemmemøte med Vidar 2. juli. Da 18-åringen vendte tilbake til Trondheim etter fotballferien startet hans nye fotballkapittel for alvor, og han var i startoppstillingen i syv kamper på rad.

Det var oppløftende for den unge finnmarkingen.

– Det var veldig moro å få tillit av trenerteamet. Jeg ble tatt godt imot etter overgangen fra Alta IF, og det ga en god følelse å få såpass mye spilletid. Jeg har lyktes brukbart i en del kamper, og var involvert i noen scoringer. Men jeg har fremdeles ikke klart å banke inn mitt første A-lagsmål for klubben. Det irriterer meg litt, sier Tangen på telefon fra trønderhovedstaden.

I de siste to kampene har han startet på benken. Tangen fikk et innhopp borte mot Vard Haugesund 24. september, men fikk ikke spilletid da Nardo slo Notodden hjemme sist helg.

– Jeg har ikke vært helt på topp den siste tiden. Det har blitt mye trening, og jeg har også vært i aksjon for G19-laget noen ganger. Jeg har rett og slett følt meg litt sliten de siste par ukene. Men det kjennes litt bedre nå, og jeg håper å få flere sjanser i serieinnspurten.

At han fortsatt er en målfarlig spiller finnes det lite tvil om. I de to kampene Tangen har spilt for G19-laget har han scoret fire mål. Kanskje kommer den første A-lagsscoringen når Nardo møter Fram på bortebane kommende helg. Tangen & co skal også møte Vidar borte og Bryne hjemme før sesongen er over.

– Jeg jobber hardt på trening, og håper at det snart skal løsne i kamp. Det hadde vært moro med minst én nettkjenning på A-laget før sesongen er over, sier 18-åringen.

Nardo er nummer fire i PostNord-ligaen avdeling 2 for øyeblikket. Det er en meget god prestasjon. De fleste hadde tippet Nardo på nedrykksplass før sesongen startet.

– Det er en veldig god stemning i klubben. Vi har berget plassen, og satser nå på å holde på denne fjerdeplassen helt inn. Vi ønsker å legge et best mulig grunnlag for neste sesong, og da tror jeg vi kommer til å sikte enda høyere. Det blir en spennende avslutning, fastslår Tangen.