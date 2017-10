Må vente på svar

Det gjenstår fortsatt én serierunde i 4. divisjon, men det er allerede klart at Kautokeino og Indrefjord ender som henholdsvis nummer 11 og 12. Det skal i utgangspunktet gi nedrykk.

– Før har det vært kvalifisering mellom de to avdelingsvinnerne i 5. divisjon, der vinneren får plass i 4. divisjon. I det nye seriesystemet ønsker man så få kvalifiseringer som mulig. Så i utgangspunktet skal Båtsfjord, som vant 5. divisjon avdeling øst, og Kvalsund fra 5. divisjon avdeling vest opp i 4. divisjon, mens Kautokeino og Indrefjord rykker ned. Men det er slett ikke alle som ønsker å spille på et høyere nivå, og det tar vi naturligvis hensyn til. Sier Kvalsund nei, får Kautokeino tilbud om et nytt år i 4. divisjon. Takker også Båtsfjord nei, går det samme tilbudet til Indrefjord, sier Rune Haugseth i Finnmark fotballkrets.

Søndag ble sesongens siste 5.-divisjonskamper i Vest-Finnmark spilt, og Tverrelvdalen 2 vant serien komfortabelt foran Alta IFs tredjelag. Deretter fulgte BUL 2, Porsanger 2 og HFK/HIF/Stein. Kvalsund endte på sjetteplass med 13 poeng på 14 kamper, og hadde bare Indrefjord 2 og Billefjord bak seg. Med det holder altså til opprykk hvis klubben ønsker det.

– Alta IFs rekruttlag rykker ned fra Norsk Tipping-ligaen, og skal spille i 4. divisjon neste sesong. Det betyr at Alta 3 ikke kan rykke opp. De øvrige andrelagene har sine respektive førstelag i 4. divisjon, og kan heller ikke ta steget opp. Det betyr at Kvalsund vil få tilbud om opprykk, forteller Rune Haugseth i Finnmark fotballkrets.

Kretsen skal nå ta en prat med de involverte klubbene.

– Vi har ikke satt en dato for når dette må være avklart, men vi regner med å ha alt på plass innen midten av november. Klubbene skal få litt tid til å tenke på dette, avslutter Haugseth.