Topp stemning på håndballskolen

Denne uka er det høstferie for skoleelevene i Alta, og for mange er det synonymt med håndballskole. Ved flere anledninger er det håndballforbundets mangeårige samarbeidspartner Gjensidige som har bidratt med midler til både BUL og Alta IF. Så har klubbene selv stått for selve gjennomføringen av håndballskolen i høstferien.

Bruk piltastene eller sveip over mobilskjermen for å bytte bilde.

Nå er Gjensidige ute av gamet, men de lokale klubbene har fått på plass andre sponsorer som har hjulpet dem. Så også i år har ungene fått mulighet til å spille håndball mandag til onsdag mens skolene er stengt. A-sporten var innom både BUL-hallen og Altahallen tirsdag ettermiddag, og bildene ligger øverst i saken.

Vi kommer tilbake med mer om de lokale håndballskolene i onsdagens papir- og E-avis.