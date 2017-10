Setter opp «sykkelfly» til Barcelona

Å ta en sykkelferie i varmere strøk er blitt veldig populært og dette vil Offroad Finnmark gi flere mulighet til å gjøre. Om interessen er stor nok vil et charterfly lande i Alta 14. mai neste år for å ta solhungrige syklister med til Barcelona i Spania.

– Vi vet det er populært å reise til varmere strøk for å sykle og etter en idedugnad endte vi opp med en litt vill idé. Hvorfor ikke sette opp et charterfly til Barcelona og fylle det opp med folk som vil ha en litt aktiv ferie? Fra ord til handling var veien kort, sa Rune Berg i Offroad Finnmark da han mandag kunne presentere opplegget sammen med samarbeidspartnerne Sport 1 og G-travel.

– Reisen vil pågå fra 14. til 21. mai og tilbudet er ikke bare for de med høyt O2-opptak. Ønsker man å sette seg på sykkelen om morgenen og sykle til en kafé for en salat og et glass cava så er det også lov. Det er et tilbud for de som er i veldig god form og ønsker en sesongstart i varmere strøk, til de som ikke er i så god form og til de midt mellom. Man bestemmer dagen sin selv, men har mulighet til å få hjelp og guidede sykkelturer om man ønsker det, sa Berg.

Alt inkludert

Hege Kristin Hilton i G-travel har funnet en perfekt resort en times reisetid utenfor den spanske storbyen.

– Resorten har alt man ønsker seg, inkludert basseng, treningsmuligheter, spa, sykkelutleie og all inclusive. Derfra kan man enkelt ta tog inn til Barcelona om man ønsker storby, shopping og strender, sa Hilton.

Det vil i tillegg bli tilbudt teknisk support og om man vil sykle offroad eller landevei bestemmer man selv. Flere typer sykler vil være tilgjengelig, men vil man ha med egen sykkel på reisa bør man være tidlig ute.

– Flyet vil ha plass til noen sykler, men det er ikke plass nok i flyet til at alle kan ha med sin egen. Så ønsker man det er det greit å være tidlig ute med bestillingen, sa Hilton.

Full pakke, inkludert direktefly Alta - Barcelona - Alta, hotell, transport til hotell, all inklusive (mat og drikke) og sykkelleie, vil ligge på omtrent 15.000 kroner.

– Så kan prisen reduseres om man eventuelt ikke vil ha hele pakken, sa Hilton som er optimist med tanke på å fylle et helt fly.

– Vi har tidligere fylt et fly til Krakow og sendte i forrige uke et fly til Gran Canaria. Nå er vi i ferd med å fylle et fly til Tallin i desember og jeg har stor tro på at vi skal klare også dette.

– En trend

Aktivitetsferie er nemlig blitt en trend, ifølge Hilton.

– Tidligere ville folk gjerne ligge på en strand i 14 dager, men slik er det ikke lengre. Man ønsker aktiviteter og dette tilbudet er som et kinderegg - her får man både sol, bad, storby og trening, sa hun før hun avsluttet:

– Og ikke minst er dette et flott tilbud til par der den ene parten er veldig aktiv og glad i å sykle mens ektefellen helst vil bruke ferien på sol, shopping og, som Rune sier, en tur på kafé for å nyte en salat og et glass cava.