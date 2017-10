Kan berge plassen

Finnsnes - Vålerenga 2 2-0:

Den 23. serierunden i PostNord-ligaen avdeling 1 ble rundet av med oppgjøret mellom Finnsnes og Vålerenga 2 mandag ettermiddag. Hjemmelaget har slitt tungt dennne sesongen, men en rekke gode resultater den siste tiden gjør at FIL har en mulighet til å berge plassen.

Scoringer av Vebjørn Valle Grunnvoll og Tom-Erik Bang Kristiansen sørget for 2-0-seier over VIF 2, noe som betyr at Finnsnes kun har fire poeng opp til sikker plass. Det er nettopp Vålerenga 2 som innehar denne plasseringen for øyeblikket, så mandagens seier var svært viktig.

To tidligere Alta IF-spillere startet for Finnsnes i dette oppgjøret. Markus Rolandsen var en del av forsvarsrekka, mens Andreas Løvland spilte på midtbanen. Også mangeårig Alta IF-spiss Sega Ngom bidro til tre poeng. Han ble byttet inn etter 78 minutters spill.

Finnsnes møter Asker (b), Brumunddal (h) og KFUM (b) i sine tre siste seriekamper. Brumunddal befinner seg i likhet med Finnsnes under nedrykksstreken. De har 18 poeng, FIL 20 poeng og Vålerenga 2 24 poeng. Bunnlaget Follo er allerede fortapt.