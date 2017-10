– Aldri før hatt flere vinnerkandidater

– Kristian Walseth er det største hjemmehåpet. Den unge hardhausen fra Mathisdalen blir bedre år for år og var med i teten helt til oppløpssiden i 2017, skriver Andersen og følger opp med ni navn til:

– Thomas Wærner har noe å hevne etter 2017-løpet. Han er helt klart kapabel til å være aller raskest når 1200 km skal bekjempes med langt hundespann.

– Petter Jahnsen vant FL-1000 i år. Da burde det være unødvendig å bruke mer tid på å forklare hvorfor han er vinnerkandidat i 2018.

– Arnt Ola Skjerve er like uberegnelig som været der han bor. Noen sesonger er han helt med i toppen, andre ikke. Han har andre- og tredjeplass i denne klassen, men mangler seieren!

– Marit Beate Kasin har vært den beste totalt sett i 2016 og 2017. Det har gitt henne status som toppkjører, favorittstempel og ei Saltdalshytte verdt 550 000 kroner (premien til beste kjører 201672017).

– Ola Brennodden Sunde var raskest av alle i 2017 – på de tre siste etappene. Hadde Ola overvunnet stormen etter Sirbma på første forsøk, kunne han fort ha blitt yngste vinner av åpen klasse siden Bjørnar Andersen i 2004.

– Petter Karlsson er en av Nordens mest ambisiøse hundekjørere. Han satser hardt på å gå helt til topps. Han vant i 2016, i tillegg vant svensken Femundløpet i 2017 og var gira på å vise verden at han kunne vinne igjen i 2017 uansett vær. Det greide han ikke.

– Birgitte Næss er regjerende norgesmester i åpen klasse. En andre- og to femteplasser er status etter tre starter i åpen klasse. Det må da være nok til å være vinnerkandidat.

– Ralph Johannessen er den mest rutinerte vinnerkandidaten. Det er mer enn 20 år siden Ralph fullførte FL-1000 for første gang. Han har tre andreplasser og en førsteplass å se tilbake på.

– Sigrid Ekran er siste FL-deltaker som har vunnet to år på rad. Hun vant FL-1000 i 2014 og 2015. Ekran har to VM-titler i langdistanse og må finne seg i å være en soleklar vinnerkandidat.

FL-1200 har i 2018 status som NM i langdistanse åpen klasse.

Edland påmeldt

På 500-kilometeren viser påmeldingslista at årets vinner, Elisabeth Edland, er blant de 69 som er påmeldt. Også her vil kjørerne oppleve store endringer i traseen i forhold til tidligere år, men Andersen holder likevel Edland som favoritt til tross for at hun må legge bort kjøreplanene som har gitt suksess tidligere.

– Elisabeth Edland er alltid en favoritt. Hun har så mange seire at vi rett og slett bruker å slå fast at hun er verdens beste 8-spann-langdistansekjører.

Edlands snuoperasjon ga kongepokal Elisabeth Edland (58) gjorde en stor navigasjonstabbe tidlig i løpet, men kom tilbake og vant 500-kilometersklassen i Finnmarksløpet tirsdag.

I tillegg til Edland trekker han fram to kjente og en rookie (førstegangskjører).

– Milos Gonda er tilbake. Sloveneren vant i debutåret, 2013, men måtte bryte to år senere i sitt andre Finnmarksløp. Vi er litt spent på formen til Gondas spann.

– Ronny Wingren er også en soleklar vinnerkandidat. Topp 10 fire år på rad, en seier og to andreplasser kan han vise til i FL-500. Finlenderen er rett og slett stabilt god.

– Jimmy Pettersson framstår som en meget spennende rookie. Han har vunnet Amundsen race tre ganger og har også en sterk andreplass fra La Grande Odysse. 40-åringen fra Østersund har merkelig nok ikke konkurrert i Finnmarksløpet før, vi holder et ekstra øye med Jimmy.

Ni juniorer

To uker etter at påmeldingen åpnet har hele ni juniorkjørere meldt sin ankomst.

– Det er en stor glede å se på oversikten over antall juniorer påmeldt så langt. Normalt har vi tre-fire på plass to uker etter påmeldingsstart. Nå har vi ni. Vi tar rett og slett ikke sjansen på å peke ut noen favoritter. Det får vi komme tilbake til senere i sesongen, skriver Andersen på nettsiden.

Juniorklassen har også status norgesmesterskap.