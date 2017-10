Mesterlig Alta IF-trio

Torsdag i forrige uke var Mari Ek Esjeholm og Josefine Lillevik i aksjon for Alta IFs J17-lag, som vant 10-2 mot Nerskogen i deres siste sluttspillkamp. De måtte imidlertid vente et døgn før de kunne juble for seier i årets kretsmesterskap. Hadde Porsanger slått Kirkenes med mer enn syv mål i fredagens match, ville de passert Alta IF-jentene på bedre målforskjell. Det klarte de ikke, og altaværingene kunne dermed feire en imponerende triumf. Vårin Sønvisen Gunnes spilte ikke siste kamp for dette Alta-laget, men har bidratt tidligere i sluttspillet.

Ren Alta IF-finale

For de nevnte tre Alta IF-spillerne ble det ingen storstilt feiring på fredagen. Mari, Josefine og Vårin skulle nemlig i aksjon for Alta IFs småjentelag i KM-sluttspillet i Øksfjord på lørdag, og her ble det mye mer å glede seg over. Alta IF hadde kvalifisert seg med to småjentelag. Alta IF 1 tok seg til finalen ved å slå Bjørnevatn 2-0 i semifinalen. Alta IF 2 vant på sin side 1-0 mot HIF/Stein. Dermed var det duket for et rent klubboppgjør om gullet i denne klassen.

– Det var artig at begge lag klarte å komme til finalen. Vi kunne slippe ned skuldrene og slappe litt mer av når vi visste at Alta IF ville være fylkets beste klubb uansett hvordan matchen endte, sa Mari, Josefine og Vårin til A-sporten rett kampslutt.