Vant lekende lett

BUL - Bravo 3 30-13:

I likhet med Alta IFs rekruttlag serieåpnet naboklubben BUL i 3. divisjon på lørdag. Bossekopingene møtte Bravo 3 i BUL-hallen, og det gikk ikke mange minuttene før både spillere og publikum skjønte hvordan denne kampen ville ende.

Hjemmelaget ledet hele 15-4 til pause, og endte til slutt opp med å vinne 30-13. Med bedre skyting kunne BUL-guttene vunnet mye mer, for gjestene fra Tromsø hadde absolutt ingenting å stille opp med.

– Dette var ingen skikkelig håndballkamp. Til det var motstanderen altfor dårlig. Vi møtte et svært ungt lag, så jeg skal ikke være for kritisk. Men for oss var dette bare en tålmodighetsprøve, der guttene gjorde sitt beste for å holde konsentrasjonen oppe. Det er ikke så enkelt som det høres ut som, smiler BUL-trener Rune Skaufel, som forventer tøffere motstand når BUL møter Bravo 2 på søndag.

Oppgjøret i BUL-hallen starter klokken 14.00.

Rikard Hanssen 6, Henning Rushfeldt 4, Matias Skaufel Hindbjørgmo 4, Andreas Haddal 3, Kristian Karlstrøm 3, Torkel Hanssen 3, Kristian Søraa Moe 2, Ole Nikolai Hætta 1, Michael L. Andersen 1, Ask Mikkelsen 1, Nikolai Knudsen 1 og Aleksander Maisenhølder 1 scoret målene for BUL lørdag kveld.