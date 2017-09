Alta IF tok storeslem

Lørdag møttes de fire beste småjentelagene i Finnmark til sluttspill i årets kretsmesterskap. Kampene ble spilt i Øksfjord. Alta IF hadde kvalifisert seg med to lag, og møtte henholdsvis HIF/Stein og Bjørnevatn i semifinalene. Alta IF 1 slo Bjørnevatn 2-0, mens Alta IF 2 vant 1-0 mot HIF/Stein. Dermed var det ingen tvil om hvem som ville bli beste klubb på dette alderstrinnet.

I finalen var Alta IF 1 noen hakk bedre enn lagvenninnene i Alta IF 2. De fikk to mål annullert før de scoret, og da de økte til 2-0 så det ut som matchen var avgjort. Men en redusering skapte litt spenning i andre omgang. Den spenningen drepte de imidlertid med to nettkjenninger mot slutten av matchen, og vant dermed 4-1. Men etter kampen var alle vinnere.

– Det var kjempeartig at vi klarte å vinne begge semifinalene slik at det ble en ren Alta IF-finale til slutt. Det var moro å runde av en god sesong på denne måten, sa Mari Ek Esjeholm, Vårin Sønvisen Gunnes og Stine Lillevik til Altaposten etter kampslutt.

A-sporten kommer tilbake med mer om denne muntre Alta IF-trioen i mandagens papir- og E-avis. Det vil også bli lagt ut en større bildeserie fra finalekampen her på våre nettsider. Bilder fra småguttefinalen mellom Alta IF og Tana får dere også servert.

Tana vant for øvrig småguttefinalen 2-1 etter ekstraomganger. Tana tok ledelsen, men Alta IF utliknet - og det måtte ekstraomganger til for å skille lagene. Her ville laget som scoret først vinne kretsmesterskapet (golden goal). Rett før første ekstraomgang var ferdig fant Tana veien til nettmaskene, og sikret dermed seieren. Alta IF, som slo HIF/Stein 1 4-0 i semifinalen, måtte nøye seg med sølv.