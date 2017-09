Krevende avslutning

Blodsmaken 2017 går av stabelen i Nordlysbyen i morgen formiddag, og alt tyder på at arrangøren blir velsignet med nydelig høstvær. Dette er en tradisjonsrik og svært krevende konkurranse der deltakerne ikke får vite hvor de skal løpe før de står med kart og kompass i hånda.

– Blodsmaken er Alta o-lags tradisjonelle sesongavslutning. Det er et langløp med fellesstart tilpasset alle ferdighetsnivåer. Den lengste løypa er 20 kilometer lang, men en kan også velge mellom 11, 6 og 3 kilometer. I år vet faktisk ikke løperne på de to lengste løypene hvor de skal i mål før de har byttet kart for siste gang under løpet. Oppmøtet ved Coop-banen i Bossekop er det eneste sikre holdepunktet deltakerne har før de får utlevert kartet, opplyser Helge Christian Pedersen i Alta orienteringslag.

Blodsmaken er ikke bare en utfordring for fylkets o-løpere. Også flere kondisjonssterke skiløpere stiller til start.

– I den lengste løypa må orienteringsveteraner som Thomas Frost og Kjetil Fareth konkurrere med yngre krefter fra skisporet som blant annet Hermann Fiksen og Thor Erik Skaret Monsen. Mathias Witte er også en som kan blande seg inn i tetstriden med sine gode orienteringsferdigheter og løpskapasitet, forteller Pedersen.

– Blant damene er det også mange sterke løpere. Søstrene Magni og Marit Klevstad Jakobsen vil nok kjempe i teten sammen med garvede o-løpere som Guro Brekkan. Ellers ligger det an til hard kamp mellom o-lagets unge lovende løpere som Gard Frost, Emil Jensen, Tom Einar Flermoen Paulsen og Jonas Bjørkli. For etternølere som vil ha seg en trimtur i høstsola er det fortsatt mulig å melde seg på til årets begivenhet, noe man gjør til Thomas Frost i Alta o-lag, avslutter han.