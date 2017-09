Hektisk seriestart

Denne helga er det serieåpning i 3. divisjon for menn, der både BUL og Alta IF 2 befinner seg. Bravo kommer til Nordlysbyen med to seniorlag, og skal møte BUL lørdag og Alta IF-rekruttene søndag.

BUL og Bravo skal også møtes to ganger i 18-årsserien denne helga. BUL har et svært ungt seniorlag i år, så G18- og seniorlaget er nesten helt identisk. Det betyr en svært hektisk helg med fire kamper på to dager.

– Vi har trent god siden begynnelsen av august og gleder oss til å komme i gang. Det blir småhektisk. Men vi liker veldig godt å spille kamper, så det skal gå helt fint, sier BUL-trener Rune Skaufel til A-sporten.

Klubbens G18- og J18-lag skal prøve å kvalifisere seg til den landsomfattende Lerøyserien litt senere i høst. Skaufel ser på helgas matcher som en viktig del av oppkjøringen til kampene mot Ski, Randesund og Falk Horten.

– Med tre kamper på lørdag og én på søndag blir dette en fin gjennomkjøring for guttene. Vi har lagt bak oss to måneder med gode treningsøkter, men guttene mangler matchtrening. Det får de i helga, fastslår Skaufel.

Han har 18 spillere i A-stallen, og alle vil få bra med spilletid i disse matchene. BUL-sjefen er usikker på hvor det unge mannskapet står nivåmessig i forhold til helgas motstandere.

– Bravo 3 er et rent 18-årslag, mens Bravo 2 består av rekrutter og A-lagsreserver. Det blir spennende å se hvordan vi klarer oss. Jeg føler som nevnt at vi har forberedt oss godt, så får tida vise om det holder til poeng lørdag og søndag, avslutter han.