Debuterer på herrelaget

Når Ottar Pettersen plukker ut troppen til helgas sesongstart for Alta 2 i 3. divisjon har han mange 16-åringer på lista.

– Det blir en fin blanding mellom spillere fra 16-årslaget, veteraner og unge spillere fra A-laget. Jeg gleder meg til å gi 16-åringene tillit sammen med mer etablerte spillere, sier Pettersen foran møtene med Bravo 2 lørdag og Bravo 3 søndag.

– Vi sitter med puslespillet nå og så langt har vi klart at både Lars Mikko, Eskil Simonsen, Jacob Sønvisen Gunnes og Elias Nielsen skal få sin seniordebut.

Tre fra A-laget

I tillegg kommer Vebjørn Slettli, som i sommer valgte å prioritere trenerjobben for BUL-damene foran eget spill i allnorsk 2. divisjon, til å være tilbake på parketten. Kanskje får publikum også et gjensyn med Fredrik Bruer som er aktuell dersom strekken han kjente antydning til tidligere i uka ikke er for alvorlig.

– Vi har lov å bruke tre spillere under 21 år som var i aksjon i siste A-kamp. Lørdag vil trolig disse bli keeper Erlend Toft samt utespillerne Håkon Lillemoen og Stian Parken. Søndag blir Parken og Lillemoen med sammen med Andreas Haldorsen, sier Pettersen som også gir honningsvågingen Jørgen Welde Aronsen, som har slitt med skade i høst, sin første kamp i Alta-drakten etter overgangen fra BUL.

Tenker kun utvikling

A-sporten utfordrer Pettersen på hva som er målsettingen med andrelaget.

– Utvikling av spillere. Vi er heldige som kan tilby 16-åringene spill i 3. divisjon sammen med mer rutinerte spillere. Å kaste dem ut i det helt alene ville ikke vært like bra. Så målsettingen er å utvikle spillere, men vi går selvfølgelig ut på banen for å vinne, sier Pettersen som på benken har superreserven Tom Kenneth Johansen (46) som kan bli satt innpå for å hjelpe sønnen Eivind og lagkameratene.

– Tom Kenneth er god å ha dersom vi trenger litt erfaring inn i forsvarsarbeidet, sier Pettersen.

Han har forstått det slik at Bravo 3 er klubbens 18-årslag, mens Bravo 2 i første rekke består av unge A-lagsreserver.

– Derfor vil vi bruke flest 16-åringer i søndagens kamp, sier Pettersen.

Bravo sender også 16-årslaget til Alta i helga noe som betyr at Pettersen også må ta hensyn til at flere av de yngste spillerne skal i aksjon for 16-årslaget.