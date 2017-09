Tapte for Ungarn

Ungarn U16 - Norge U16 1-0:

Tidligere BUL-spiller Runa Lillegård fikk tillit fra start da Norges J16-landslag møtte Ungarn til EM-kvalifiseringskamp torsdag ettermiddag.

Kun syv minutter var spilt da Beatrix Fördos sendte Ungarn i ledelsen etter en corner. 1-0 sto seg til pause, men i den andre omgangen tok Norge fullstendig over banespillet, skriver Norges fotballforbund på sine nettsider.

Til tross for flere store muligheter, ville det seg ikke for de norske jentene. Skuffet måtte de hvitkledde innse at Ungarn stakk av med seieren i kampen og førsteplassen i gruppen.

Norge er likevel klart videre til neste års eliterunder i EM-kvalifiseringen etter å ha slått Moldova 9-0 og Bulgaria 5-0.

Runa Lillegård, som nå veksler Lyn-trøya, spilte hele kampen for Norge. BUL-jenta Eline Hegg startet på benken, men ble byttet inn etter 50 minutters spill.