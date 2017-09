Starter mot Ungarn

Torsdag ettermiddag spiller Norges J16-landslag EM-kvalifiseringskamp mot Ungarn. Det norske J16-laget står med to av to seire så langt i EM-kvaliken. Med nok en trepoenger i torsdagens oppgjør mot vertsnasjonen Ungarn, vil de norske jentene være klare for eliterundene i kvalifiseringen neste år.

På fotballforbundets nettsider går det frem at tidligere BUL-spiller Runa Lillegård får tillit fra start i dette oppgjøret, mens Eline Hegg starter på benken. Lillegård spilte ikke da Norge slo Bulgaria 5-0 tidligere denne uka. Da tegnet BULs kantspiller Eline Hegg seg på scoringslista. I 9-0-seieren over Moldova forrige fredag var verken Lillegård eller Hegg på banen, så det er tøff konkurranse om plassene.

Kampen mot Ungarn starter klokken 16.00.

Norges lag (4-2-3-1):

Sara Nilssen Kilen - Madeleine Hille Mellemstrand, Mathilde Hauge Harviken, Solveig Engås, Anna Lan Lysebo - Lotte Fikseth Fossem, Julie Blakstad (k) - Elisabeth Terland, Anna Jøsendal, Anna Østrem - Runa Lillegård