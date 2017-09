Sparker nytt liv i «BUL-huset»

– Vi har valgt å inngå leiekontrakt for det gamle BUL-huset. Så nå har vi det for oss selv, og kan om så trene 24 timer i døgnet hvis vi ønsker det. Medlemmer og instruktører trives kjempegodt. Folk sitter skravler lenge etter treningen er ferdig. Jeg må nesten jage medlemmer hjem om kveldene nå, smiler klubbleder Cato Radem.

I stedet for å vente på at kommunen skal komme Alta taekwondoklubb til unnsetning, har de tatt saken i egne hender.

Hallproblematikken i Alta bør være velkjent for alle som er opptatt av idrett i Nordlysbyen. Også de som driver med kampsport sliter med å finne et sted å være, og ikke minst få nok timer til å trene så ofte som de ønsker.

Taekwondoklubben har prydet lokalet med klubbnavn på ytterveggen, flagg og logo innendørs og har fått på plass konkurransematter, for å nevne noe.

– Vi opplever nå masse fornøyde medlemmer i fylkets største kampsportklubb, og vi har begynt feiringen av klubbens 30-årsjubileum. I tillegg til nytt lokale har de nye ungdommene i klubben vært på pizzarestaurant. For et par uker siden var det barnas tur. Da ordnet vi i stand trening, lek og moro for både barna og foreldrene. De voksne måtte pent delta i trening og lek sammen med ungene denne dagen. Bursdagsselskapet ble avsluttet med kaker, sier Radem.

Usikker fremtid

Klubben har i første omgang inngått en leieavtale som strekker seg ett år frem i tid.

– Vi prøver ett års leietid, litt for å teste ut om lokalet er egnet til vårt bruk. Ser vi neste år at det ikke går, så blir det vel tilbake til gymsalen på skolen. Men vi er som mange opptatt av hva som vil skje med skolen i Bossekop og tilhørende gymsal i den nye skolestrukturen. Blir skolen revet, så går nok gymsalen i dragsuget. Det samme skjer trolig med gymsalen på Komsa skole. Da står vi helt uten treningslokaler, fastslår Radem, som håper at det blir bygd flere mindre haller som erstatning for gymsalene som legges ned, og at det ikke bare fokuseres på én ny storhall.

– Vi ønsker jo treninger som nå, fra for eksempel klokken 18.00 til 20.00 flere ganger i uken. Det ønsker jo alle de andre klubbene også. Ingen vil trene fra mellom klokken 14.00 og 16.00, eller klokka 22.00 om kvelden.