Lærerik VM-tur

Maria og Ingrid Greibrokk tilbrakte hele forrige uke i Montevideo i Uruguay, der sjakksøstrene fra Alta var en del av det norske laget som deltok i sjakk-VM for ungdom. Ingrid Greibrokk startet bra med tre poeng på de fem første kampene, og det så lyst ut med tanke på en god plassering i klasse Girls U18. Maria Greibrokk (Girls U16) tapte de tre første kampene, men slo så tilbake med to triumfer før spillerne fikk en velfortjent hviledag.

For Ingrid gikk det langt tyngre i andre del av verdensmesterskapet. Hun tapte de fire neste matchene, før hun avsluttet med to remis. Hun endte tilslutt på fire poeng. Til tross for den tunge avslutningen gikk hun opp 30,40 poeng i forhold til forhåndsrangeringen. Maria vant to kamper og hadde én remis på de seks siste oppgjørene. Hun stoppet på 4,5 poeng og gikk opp 22 ratingpoeng.

– Da er VM over for denne gang. Det gikk tyngre i andre del, men både Maria og Ingrid reiser hjem med ratingoppgang. Det er selvsagt veldig positivt, kommenterer pappa Jørund Greibrokk, som har fulgt døtrene på nært hold i dette mesterskapet.

– Ingrid startet turneringen veldig sterkt, men dessverre ble det endel tap siste halvdel. Maria startet svakt, men hadde svært sterk periode midt i turneringen og tapte litt mye mot slutten. Begge reiser imidlertid hjem med ratingoppgang til tross for mange unødvendige tap fra solide stillinger. Begge hadde perioder der de kom ut fra spillesalen svært fortvilet over at de hadde rotet vekk vunnet stilling. Det er få ting som er like irriterende som å rote til en vunnet stilling i trekk 67 etter fire timers utspilling av motspiller med et superelendig trekk for deretter å tape partiet raskt. Det føles så sinnssykt ufortjent, fastslår Greibrokk.

Jentene ristet imidlertid skuffelsen raskt av seg. Å delta i et verdensmesterskap er fortsatt en lærerik og fornøyelig opplevelse.

– Alt i alt har jentene hatt det supert. Sjakken gikk ok. Det norske laget er for øvrig en veldig trivelig gjeng, og alle er enige i at det har vært lærerikt å delta. Det som er spesielt i sjakk er at det en lærer mest av er faktisk å spille slike turneringer som dette, der en har trener som hjelper til med analyser og forberedelser, avslutter han.