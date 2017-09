Alta ledet 2-0 over Grorud foran knappe 750 tilskuere i Finnmarkshallen og hadde kontroll på kampen, men i siste halvdel av andre omgang ble en trygg seier endret til 2-2 og et kjedelig poengtap.

– Det er første gang i år jeg opplever at opptreden var forskjellig ute på banen. Mens noen ville kontrollere, som vi har vært gode på i år, ville andre angripe og vi endte opp med en mellomting. Jeg forstår at det er ønskelig å score flere mål når man opplever et stort publikumsoppmøte, men selv om det er mye folk betyr det ikke at vi må angripe kampen så lenge vi har kontroll. Guttene viste en merkelig opptreden, her burde vi vært smartere, sier trener Rune Repvik.

Tar selvkritikk

– Kunne dere gjort noe annerledes fra benken da dere så hva som var i ferd med å skje?

– Vi prøvde for alt i verden å få ut beskjedene, men det kan være vanskelig både å få ut konstruktive beskjeder og å ta dem imot når adrenalinet bruser og pulsen er høy. I ettertid tenker jeg at vi kanskje burde gjort noen bytter tidligere. Jeg har ingen problemer med å erkjenne at ting burde vært gjort annerledes.

Alta var best i starten av kampen og tok ledelsen da Christian Reginiussen forandret retningen på Vegard Braatens skudd. I andre omgang var toppscorer Braaten frampå og økte ledelsen. De første minuttene etter 2-0-scoringen jaget Alta nok en scoring, men så sa det stopp og gjestene overtok.

– Vi kunne ledet mer til pause og hadde flere sjanser også i andre omgang, men etter hvert kom Grorud mer og mer over oss. Det var da vi begynte å gjøre feil i våre valg og vi ble hardt straffet, sier Repvik.

«Riktige» resultater

Alta opplevde at serieleder HamKam rykket ifra etter seieren over Follo, mens lagene bak, som også jakter andreplassen som gir kvalisering, avga poeng. Raufoss som er nærmest spilte 1-1 mot Skeid som ligger på femteplass. Asker på fjerdeplass tapte mot KFUM som klatret forbi Grorud og opp på sjetteplass. Alta har fortsatt fem poeng til nærmeste utfordrer Raufoss.

Gårsdagens første målscorer Christian Reginiussen er fornøyd med at også andre lag avgir poeng.

– Vi ligger i førersetet til å kapre andreplassen og ønsker oss naturligvis den. Da er det godt å se at også andre ripper, men det blir en tøff avslutning på sesongen, sier midtbanegeneralen.

Alta reiser til helga til Oslo for å møte hjemmesterke Kjelsås. På Grefsen kunstgress har de plukket 22 av sine 28 poeng. Denne sesongen har de kun ett serietap på hjemmebane, mot Finnsnes så tidlig som i andre serierunde 22. april. Siden da er seks hjemmekamper vunnet, mens fire har endt uavgjort.

– Alle kampene vi har igjen blir tøffe og hvert eneste poeng kan bli avgjørende. Nå skal vi først konsentrere oss om Kjelsås før vi får besøk av HamKam helga etter. Så møter vi Raufoss og Skeid i de to siste. Om stillingen står seg fram til vi møter Raufoss blir det i alle fall viktig å ikke tape. Tar vi ett poeng mot dem tar de i alle fall ikke innpå oss, sier Reginiussen før han avslutter:

– Det er kamper som betyr noe som er det morsomste. Det er slike kamper vi ønsker å spille og vi gleder oss derfor veldig til de fire siste kampene. Også vet vi at alt ligger i våre egne hender så vi har virkelig noe å se fram til de neste ukene.

Lang sesong?

Om Alta beholder andreplassen i avdelingen venter to kvalifiseringskamper mot laget som blir nummer to i den andre avdelingen. Per i dag ligger Notodden øverst i avdeling 2 med 45 poeng, mens Nest-Sotra og Bryne følger henholdsvis ett og to poeng bak. De tre lagene er ferdige med innbyrdes oppgjør etter at Notodden i helga slo Nest-Sotra 2-1.

Om Alta skulle lykkes både i serien og i de første kvalifiseringskampene venter to nye kvalifiseringskamper, hjemme og borte etter trekning, mot laget som blir nummer 14 i OBOS-ligaen.

Det betyr at sesongen på langt nær trenger å være over for Alta-guttene når siste seriekamp er spilt lørdag 21. oktober.