Vant fire klasser

Arrangørklubben BUL vant både klasse G12, G14, G16 og J16 i deres egen Ishavskraft kick off i helga.

I klasse G12 hadde arrangørklubben begge finalelagene og guttene som trener sammen kunne dermed juble for dobbelseier noe trener Kari Mikkelsen var fornøyd med til tross for at hun som lagleder for BUL 1 måtte se seg slått av Ken Jørstad som ledet BUL 2.

– Begge lagene har både vunnet og tapt kamper under turneringen, men vi er naturligvis godt fornøyd når begge våre lag går til finalen, sa Mikkelsen.

I klasse G14 var det Honningsvåg som måtte se seg slått av BUL, mens klubbens 16-årslag gikk til topps på bekostning av Alta IF.

Vant to av fire

Naboklubben Alta IF hadde lag med i fire finaler og gikk seirende ut av to.

12-åringene på jentesiden spilte en spennende finale mot Tverrelvdalen der avgjørelsen falt på golden goal. Klubbens 14-åringer slo Nerskogen med 8-5 i sin finale. Dermed var det kun BUL og Alta IF som hadde klassevinnere i turneringen.

Finaleresultater:

G12: BUL 1 - BUL 2 7-11

J12: Alta 2 - Tverrelvdalen 7-6 (e.g.g)

G14: BUL 3 - Honningsvåg 18-7

J14: Alta 1 - Nerskogen 8-5

G16: Alta 1 - BUL 11-15

J16: BUL 1 - Alta 7-6

( Les mer om Ishavskraft kick off i mandagens papir-/e-avis. )