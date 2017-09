Poengdeling for Alta

Alta - Grorud 2-2 (1-0)

Alta møtte sjuendeplasserte Grorud i Finnmarkshallen søndag og så lenge ut til å ha full kontroll på kampen. Etter at Christian Reginiussen satte 1-0 før pause og Vegard Braaten doblet ledelsen tidlig i andre omgang kom gjestene tilbake to ganger.

Utlikningen kom i det 86. minutt og etter det var det faktisk gjestene som var nærmest seiersmålet helt fram til Christian Reginiussen prøvde et skudd som traff midt på keeperen sekunder før dommeren blåste av kampen.

– All ære til Grorud som henter oss inn. Det er kjedelig når vi leder 2-0, men kampen sett under ett er kanskje uavgjort et ok resultat. De hadde sine muligheter også etter 2-2, sa Alta-trener Rune Repvik etter kampen.

Kampfakta:

Alta - Grorud 2-2 (1-0)

1-0 Christian Reginiussen (34)

2-0 Vegard Braaten (59)

2-1 Sander Birkeland (71

2-2 Riki Thomas Alba (86)