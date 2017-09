Fjær til besvær

Etter èn seier, flere pallplasser og A-finale i samtlige tidligere runder høstet det stor spenning rundt siste NM-runde i rallycross, men avslutningen ble ikke som Alta-kjører Bjørn Terje Heggeli håpet på.

I første omgang kjørte han riktignok inn til en andreplass i sitt heat og åttendebeste tid, men i omgang to ble det trøbbel etter at han tok teten fra start. På teamets Facebook-side skriver Heggeli at fjæra som skal sørge for at gassen går tilbake når han letter på høyrefoten valgte å ta kveld.

– Dermed hang gassen seg opp på full gass. Full gass er i utgangspunktet en bra ting, men ikke når du må kjøre med det hele tiden. Måtte bare svinge av og stoppe motoren før jeg sprengte hele jævelskapen, skriver Heggeli videre.

Dermed var kampen om en god plassering i årets siste NM-runde i praksis over og Heggeli oppsummerte senere løpet på følgende måte:

– Årets siste NM-runde og tidenes møkkadag på rallycrossbanen er over. VM i stang ut er vel en grei beskrivelse. Fikk bare en omgang uten trøbbel, men da gikk det rett og slett for sakte. Jeg vet ikke hvor det ender i NM-sammendraget, men tror jeg endte opp på en femteplass.