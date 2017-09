Vil ha dalingene på Alta IF-kamp

Ordene tilhører ingen ringere enn leder i Tverrelvdalen idrettslag, Geir Roger Bakken. Oppgjøret han sikter til er Alta IF mot Grorud, som spilles søndag ettermiddag. Dette er en kamp som kan sørge for penger i Tverrelvdalen ILs klubbkasse, og det koster ingenting å komme inn.

Det har seg nemlig slik at en rekke enkeltpersoner og bedrifter har forpliktet seg til en betale en viss sum per tilskuer som dukker opp når Alta IF møter Grorud i Finnmarkshallen. For hver tilskuer over 750 skal 40 prosent av inntektene fordeles på naboklubbene BUL, Tverrelvdalen IL, Rafsbotn IL, IL Frea, Kaiskuru IL og Nerskogen IL.

– Dette er et veldig bra tiltak som jeg håper medlemmene i Tverrelvdalen IL ser nytten av. Jeg håper å se massevis av dalinger i Finnmarkshallen på søndag. Dette er den klart enkleste dugnaden vi har i år, smiler Bakken.

Oppgjøret starter klokken 15.00.