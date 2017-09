Stor tro på tidlig kick off

Tradisjonsrike Ishavskraft cup er blitt til Ishavskraft kick off. Turneringen er flyttet for å bli nettopp en kick off på håndballsesongen.

– Mange aldersbestemte lag starter med seriekamper neste helg og tanken vår er å gjøre turneringen til en «treningskampturnering» i forkant av sesongen. Derfor flyttet vi den til før sesongstart, sier turneringsansvarlig Lotte H. Bellika.

48 lag er påmeldt i klassene fra G/J10 til G/J16. Dette er 13 færre lag enn i fjor da turneringen ble arrangert vel en måned senere på året.

– Påmeldingen har gått ned og vi ser ikke bort fra at det er tidspunktet som er årsaken, men vi har tro på konseptet og at flere lag vil ta i bruk muligheten fra neste år, sier Bellika før hun legger til:

– Et problem er at fotballsesongen fortsatt ikke er ferdig i alle årsklasser og noen klubber har enda litt begrenset håndballaktivitet. Men med tanke på at håndballsesongen starter opp neste helg føler vi absolutt ikke at vi er for tidlig ute. Vi gleder oss over at mange lag får en fin start nå i helga og vi er fornøyd med at vi kan gi dem som ønsker det et tilbud i forkant av seriespillet.

Konsert med Lyng

Under slike turneringer er det ikke bare det sportslige som er viktig. BUL tar også det sosiale aspektet på alvor.

– Vi har blant annet fått satt opp et hoppeslott utenfor BUL-hallen og vår samarbeidspartner Ishavskraft vil tilby deltagerne sine egne håndballkort på samme måte som Altaturneringen har hatt sine fotballkort. Men ikke minst kan vi i kveld invitere til konsert med Eirik Lyng på klubbhuset, sier Bellika.

Lyng er trolig allerede kjent for mange av turneringsdeltagerne, men om halvannen måned vil hele landet kunne stifte kjennskap med den talentfulle altagutten. Han er nemlig en av de som er kommet gjennom nåløyet til MGP-junior som arrangeres i Telenor arena 4. november.

Ungt pågangsmot

Det er tydelig at «ungdommen» tar tak i aktivitetene i BUL håndball. Mange yngre har påtatt seg oppgaver som tidligere i større grad har vært gjort av eldre medlemmer. At turneringslederen fortsatt er i 20-årene er ett av flere bevis. Initiativtakerne for klubbens HU-lag, der Bellika også er med, er et annet bevis.

– Vi føler vel at vi må bidra slik at vi ikke sliter ut de eldre, sier Bellika med et smil og legger raskt til:

– Vi er avhengig av eldre medlemmer som har vært med i mange år og som fortsatt vil gjøre en jobb for håndballgruppa, men det er også fint å se at de ikke trenger å føle seg alene om jobben. Nå kan vi som er litt yngre lære av de eldre og igjen ta vår lærdom ned til enda yngre medlemmer.

Finalene i Ishavskraft kick off vil gå i BUL-hallen søndag mellom klokken 13.00 og 16.00, men også Altahallen vil tas i bruk hele helga.

– Også spiller 10-åringene i Gnisten (ved Altahallen) lørdag, avslutter Lotte H. Bellika.

Den første kampen blåses igang i BUL-hallen klokken 18.00 i ettermiddag (fredag). Da er det Alta IFs og Tverrelvdalens J12 som skal i ilden.

I tillegg til lokale klubber stiller lag fra Honningsvåg og Kirkenes i helgas turnering.