Solid VM-start

Som A-sporten skrev tidligere denne uka befinner Ingrid og Maria Greibrokk seg i Montevideo i Uruguay, der sjakk-VM for ungdom arrangeres. Turneringen startet mandag morgen lokal tid, og deltakerne har nå gjort unna sine fem første kamper.

Alta-jentene har gjort sine saker bra så langt denne uka. Ingrid Greibrokk har vunnet tre av sine fem første kamper, og har ifølge arrangørens nettsider en score på 72,40 over forhåndsrangeringen. Det er best av de syv norske deltakerne. Ingrid konkurrerer i klasse Girls U18.

Maria Greibrokk fikk en tøff start med tre strake tap, men slo tilbake med seier i det fjerde og femte partiet. Det gjør at hun står oppført med to poeng så langt i dette verdensmesterskapet. Hun har nå en score på 8,80 over forhåndsrangeringen. Maria konkurrerer i klasse Girls U16.