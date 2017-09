BUL må sørover

Torsdag ble det klart hvem som får arrangere andre kvalifiseringsrunde til Lerøyserien 2017//2018. BUL har med både jente- og guttelag, og hadde søkt om å få spille kamper hjemme i BUL-hallen. Klubben har ved flere anledninger bevist at de kan håndtere slike arrangementer, og ikke minst skape skikkelig trøkk og engasjement rundt kampene.

Dessverre ble det ikke hjemmekamper på BUL-lagene denne gangen.

Klubbens J18-lag tok seg videre da Tromsø, Follo og BUL møttes i den første kvalifiseringsrunden forrige helg. De tapte for Follo, men slo Tromsø og ble nummer to i pulja. Kampene ble spilt i Ishavsbyen. Bossekopingene skal til Akershus i neste kvalikrunde for å møte Aker, Hundvåg og Fjellhammer. De to beste lagene får plass i Lerøyserien.

G18-laget hadde walkover i første kvalifiseringsrunde. Nå reiser de til Ski for å møte Ski, Randesund og Falk Horten. Også her er det de to beste lagene i pulja som får plass i den landsomfattende Lerøyserien.

Kampene spilles 14.- og 15. oktober.