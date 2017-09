Oda & co gir bort billettinntektene

Serieforeningen for kvinnefotball har inngått en samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen, nærmere bestemt demensaksjonen som pågår i disse dager. Det er musikk i ørene for BULs fotballdamer, som ønsker å bidra på sin måte.

– I forbindelse med serieforeningens engasjement vil våre fantastiske damer i BUL følge dette opp ved å donere alle billettinntektene i søndagens kamp mot Fløya til aksjonen. Vi i BUL er utrolig stolte av våre damespillere og deres engasjement. Vi ønsker flest mulig tilskuere til kampen som starter klokken 12.30 på Coop-banen, opplyser Jarle Hjelmhaug.

Han legger til at dette skjer i samarbeid med Sparebank 1 Nord-Norge.

– Vi spanderer dessuten kaffe på alle som kommer til Breverud for å følge søndagens «lokaloppgjør». Dette er en ypperlig anledning til å støtte opp om både BUL-damene og demensaksjonen, sier Hjelmhaug.