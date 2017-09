Vurderer navneskifte etter vel 35 år

I februar 1982 ble Alta snøscooterforening stiftet for å organisere motorsporten i Alta. I kveld kan snøscooterforeningen, i navnets forstand, bli historie når medlemmene samles til ekstraordinært årsmøte hvor navnebytte er på agendaen.

– De første årene var det snøscootersport vi dreiv på med og derfor ble det navnet valgt, men etter hvert er andre idretter kommet til og navnet har derfor vært diskutert fram og tilbake i mange år, sier leder Per Espen Kjellmann.

For de som kjører motocross er kanskje ikke snøscooterforening det mest riktige navnet.

– Det har som sagt vært diskutert, men jeg vet også at mange mener det ikke har noen praktisk betydning. Vi tenker uansett at medlemmene skal få bestemme om vi skal beholde det gamle navnet eller endre det, sier styrelederen.

Han er selv en av de som har vært medlem i klubben siden 80-tallet og tror et navneskifte vil være vanskeligst å svelge for de eldste.

– Det er ikke alltid så lett å slippe det historiske med det, men jeg har sagt at for min egen del betyr det lite. Jeg kan godt se for meg at klubben fra 1. januar 2018 heter noe annet dersom medlemmene ønsker det. Jeg vil føle akkurat samme tilknytning til klubben, sier han og bekrefter at dersom årsmøtet går for navnebytte vil styret jobbe for at den formelle endringen skjer 1. januar 2018.

Beholder skråstreken

Fem år etter at Alta SSF ble stiftet ble også NMK Alta en realitet noe som var og er obligatorisk om man ønsker å ta del i idrettene organisert i Norges bilsportforbund. De siste årene er klubben omtalt med begge navn; Alta snøscooterforening/Norsk motorklubb Alta (Alta SSF/NMK Alta).

Skråstreken blir neppe fjernet i ettermiddag.

– For å delta i idretter under Bilsportforbundet må man også være tilknyttet Norsk motorklubb (NMK). Men jeg vet at det nå vurderes i bilsportforbundet at man i framtiden kanskje kan være direkte tilknyttet dem uten å gå via NMK. Blir det en realitet kan vi eventuelt kvitte oss med skråstreken dersom det er ønskelig, sier Kjellmann.

Et annet alternativ er å rett og slett å kalle klubben NMK Alta, men det er trolig ikke ønskelig, ifølge lederen.

– I så fall må vi følge NMKs krav, regler og anbefalinger noe som blant annet kan bety en økning i medlemskontingenten. Det ønsker vi ikke å pålegge medlemmer som ikke driver med idretter under bilsportforbundet, sier han.

I 2014 ble klubben organisert i seksjoner hvor Seksjon bilsport har hatt ansvar for idretter som organiseres gjennom Norges bilsportforbund. Seksjon snøscooter og Seksjon motorsykkel jobber naturligvis med henholdsvis snøscootersport og motorsykkelsport som organiseres av Norges motorsportforbund.

Samtidig ble modellflyinteresserte invitert inn i klubben og det ble stiftet en Seksjon R/C fly og bil (fjernstyrte biler og fly) som en undergruppe i klubben.

Ingen store kostnader

Å endre navnet på klubben vil ifølge Kjellmann ikke bety store kostnader.

– I dagens digitale verden ser jeg ikke for meg store kostnader. Det var verre før da man hadde et stort lager med brevark, konvolutter og mye annet med logotrykk.

– Hva med endring av logo?

– Det enkleste blir å beholde den gamle logoen og bare bytte navnet. Men det er også noe medlemmene skal avgjøre dersom det blir navnebytte.

– Hva skal så barnet hete?

– Til det må jeg også svare at det er årsmøtet som bestemmer, men spør du meg personlig så kan Alta motorklubb være er et godt alternativ, avslutter Kjellmann.