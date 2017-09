Vant Nordcupen sammenlagt

Den Alta-kjøreren som har lyktes aller best i år er Mats Berg. Dette er andre året han kjører i klasse 85U, og 14-åringen har levert jevnt gode resultater gjennom hele sesongen. Faktisk så jevnt at han vant klassen sammenlagt. Det synlige beviset på triumfen fikk han etter sist helgs finaleløp i Boden, der Berg kjørte inn til andreplass. Han ledet stort før disse fire heatene, og trengte bare noen få poeng for å sikre sammenlagtseieren.

Det innebærer enorme reiseavstander for delegasjonen fra Alta, men det er liten tvil om at utøverne har godt utbytte av deltakelse i cupen som samler mange dyktige kjørere fra Sverige, Finland og Norge.

At Alta har et høyst levende motocrossmiljø finnes det ingen tvil om. Dessverre er det generelt ganske få kjørere i Nord-Norge, og det arrangeres ikke så veldig mange løp. Dette problemet har Nordlysbyens mest aktive kjørere løst ved å delta i den svenske Nordcupen, som har bestått av åtte runder forskjellige steder i Nord-Sverige.

– Vi snakket litt om det før løpet. Det viktigste var å kjøre smart og komme helskinnet gjennom konkurransen. Men med Miika Lammi på startstreken ble det vanskelig for Mats å holde igjen. Lammi er en finsk landslagskjører som Mats har hatt mange herlige dueller med denne sesongen, og begge hadde lyst til å vise seg fra sin beste side i Boden, forteller pappa Kay Roger Berg.

Etter lørdagens to heat var det dødt løp mellom de to. Lammi vant det første heatet foran Berg, men sistnevnte slo tilbake i heat nummer to og vant foran finnen.

– De fightet hele veien. De kjører like fort, så det var bare små detaljer som skilte. Det var moro å følge oppgjøret mellom dem, og det kunne like gjerne vært Mats som hadde vunnet duellen på søndag. Men det var viktigere for oss å fullføre enn å slå Lammi i dette løpet, sier Berg.

Til slutt var det seks poeng som skilte i Lammis favør, men sammenlagt var det ingenting å gjøre med den talentfulle altaværingen, som stolt kunne klatre opp på det øverste trinnet på seierspallen for å ta imot det gjeveste trofeet. Edvard Oliver Simensen, også han fra Alta, kjørte inn til sjetteplass i Boden, og ble nummer fire sammenlagt i den samme klassen.

– Å vinne Nordcupen sammenlagt har vært sesongens viktigste mål for Mats, så vi er veldig glade på hans vegne. Det er også imponerende av Edvard Oliver klarte en fjerdeplass i sammendraget. Neste år tar for øvrig Mats steget opp i Mx2 U17, forteller Berg.