Tapte nøkkelkamp

Etter en målløs førsteomgang kjempet Fløya seg til et lite spillemessig overtak, og omtrent halvveis i andre omgang satte Dan Roger Roland ballen i mål for gjestene fra Ishavsbyen. Alta 2-spillerne gjorde en helhjertet innsats, men klarte ikke å produsere særlig med sjanser etter at Fløya tok ledelsen.

Selv med én mann mer ble ikke gjestenes målvakt utfordret i særlig grad, og Fløya vant dermed nøkkelkampen i Finnmarkshallen 1-0. De klatret til niendeplass, og er nå a-poeng med Skjervøy, som vant 3-1 borte mot Lillestrøm 2 på lørdag. De fire lagene som befinner seg under nedrykksstreken er Funnefoss/Vormsund, Tromsø 2, Alta 2 og Salangen. Alta-guttene har nå syv poeng opp til sikker plass.

– Jeg er veldig skuffet. Fløya produserte bare et par sjanser, men dessverre for oss ble en av disse satt i mål. Vi skapte minimalt med muligheter selv, noe som har vært et stort problem hele denne sesongen. 18 scoringer på 21 kamper er altfor lite. Jeg synes oppriktig synd på guttene, som fightet godt gjennom hele matchen. Det er veldig kjedelig å tape et så viktig oppgjør som dette, kommenterer Alta 2s hovedtrener Mate Dujilo.