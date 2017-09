Banket bunnlaget

Finnsnes - Alta 0-3:

Tre tidligere Alta IF-spillere var på banen da Finnsnes møtte Alta IF på hjemmebane lørdag ettermiddag, men det hadde lite å si for Bjørn Johansens mannskap. Vegard Braaten hamret inn to scoringer før Øyvind Veseth Olsen fastsatte sluttresultatet til 3-0 til gjestene fra Finnmark. Finnsnes ligger dermed fortsatt sist i PostNord-ligaen, mens Alta IF kuttet litt ned på avstanden opp til HamKam, som møter Skeid senere på lørdag.

Hjemmelaget startet med Markus Rolandsen i forsvaret, Andreas Løvland på midtbanen og Sega Ngom som spiss. Alle tre har en fortid i Alta IF. De hadde imidlertid lite å stille opp med i møtet med gamle lagkamerater, selv om rapportene fra Finnsnes sier at hjemmelaget var det førende laget før hvilen.

Akkurat det fikk ingen stor betydning for kamputfallet. Alta IFs toppscorer Vegard Braaten viste Finnsnes-spillerne hvordan det skal gjøres da han ga gjestene ledelsen etter 45 minutters spill. Etter 57 minutter var Braaten nok en gang frempå og sørget for 2-0. Midtstopper Øyvind Veseth Olsen satte inn 3-0 bare fire minutter senere, og dermed var Alta IFs 13. seier for året et faktum.

– Det er bare deilig med en seks-syv timers busstur hjem når man vinner en slik kamp. Finnsnes var fullt på høyde med oss før pause, og hadde en avslutning i stolpen. Men på overtid i første omgang vartet Vegard Braaten opp med et sinnssykt mål fra skrått hold, og sørget for at vi gikk til pause med 1-0-ledelse. Det smakte godt, forteller Alta IFs assistenttrener Vidar Johnsen, som fikk se langt bedre prestasjoner av laget sitt de siste 45 minuttene.

– Jeg synes vi spilte en strålende andreomgang. Stopperne og midtbanen sto opp mot de mange lange ballene Finnsnes slo mot Sega og Vebjørn Grunnvoll, og viste både styrke i duellspillet og holdt hodet kaldt når det sto på som verst. Holdningene guttene våre viste i denne kampen var fenomenal. Jeg kan love deg at "Finnmarks stothet" runget på stadion etter seieren, sier en svært fornøyd Johnsen til A-sporten.

Alta IF stilte med følgende lag (3-4-3):

Daniel Rojas - Mats Frede Hansen, Øyvind Veseth Olsen, Thomas Braaten - Håvard Mannsverk, Andreas Markussen (Mads Aimar Bakkeby fra 86. min.), Christian Reginiussen, Runar Overvik (Aleksander Bjørnvåg fra 72. min.) - Magnus Nikolaisen, Vegard Braaten (Vebjørn Atle Skorpen fra 90. min.), Felix Adrian Jacobsen