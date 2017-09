Jakter revansje

Alta IFs håndballherrer fikk en tøff start på sesongen da Herkules gjestet Finnmarkshallen for en uke siden. Gjestene vant 41-27, noe trener Ottar Pettersen likte svært dårlig.

– 41 baklengsmål er selvfølgelig altfor mye, og det må vi bare ta innover oss. Vi gjorde mange feil offensivt, noe som førte til mange kontringer og lettkjøpte mål. Det var vanskelig for målvaktene å stoppe avslutningene uten noe som helst hjelp fra forsvaret, sa en skuffet Alta IF-trener til A-sporten etter matchen.

På søndag får Pettersen og hans disipler en utmerket mulighet til å revansjere tapet i serieåpninga. Da kommer Nøtterøy 2 på besøk, og nå er Altahallen klar igjen etter rehabiliteringsarbeidet som har tatt noen uker. Alta IF-bossen håper at spillerne tar med seg de tingene laget har jobbet med på trening denne uka, og leverer en mye bedre forestilling.

– Vi har hatt mye fokus på samhandlingen i forsvaret. Guttene har blitt drillet nøye i sine posisjoner slik at vi kan fremstå som en trygg defensiv enhet. Det er viktig at de har trua på prosjektet og strukturen jeg maser så mye på, forteller Pettersen.

– Det er også viktig at spillerne gjør bedre vurderinger når vi går i angrep. Mot Herkules ga vi bort ballen for lett, og ble brutalt straffet på utallige kontringer. Slikt blir det baklengsmål av. Det handler om å være smart, og ikke bruke for mye tid på å lete etter linjespilleren. Dette er ting vi har jobbet med. Forhåpentligvis får vi se forbedringer i spillet vårt på søndag, sier Pettersen, som kanskje kommer til å spille litt selv.

– Vi har hatt litt sykdom og skader den siste tiden. Jeg er en av de som sliter med en skade. Kneet tøver litt, men det kan hende at jeg spiller noen minutter. Vi skal se litt hvordan ståa er på trening i dag, så tar vi det derfra, avslutter han.