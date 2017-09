Imponerte i debuten

– Jeg må innrømme at jeg sov dårlig natta før maratondebuten. Jeg var nok mer spent enn jeg var klar over, sa Guro Kristensen etter at hun for aller første gang hadde fullført et helmaratonløp.

Første løpskonkurranse

Det behøver ikke bli siste gang at hun gir seg i kast med nærmere 42,2 kilometer, selv om en ny løpetur på godt og vel fire mil på asfalt og brostein ikke var det første hun tenkte på etter målgang. Da handlet det mest om å nyte øyeblikket og ikke minst få i seg mat og drikke. Guro ga uttrykk for at det ikke helt hadde gått opp for henne at hun hadde fullført sitt første maratonløp.

– Det var i mai jeg bestemte meg for å bli med på Trondheim Maraton. Siden har jeg trent inn mot dette som ble min første løpskonkurranse noensinne. Jeg har helt siden jeg meldte meg på hatt dette arrangementet i tankene. Det store spenningsmomentet var om jeg ville klare å holde det gående så lenge som du må for å fullføre et maratonløp, fastslo Kristensen.

Godt forberedt

Hun hadde forberedt seg godt og fikk uttelling for det da det røynet på som verst. Guro hadde i oppkjøringen gjennomført treningsturer både på 35 og 30-kilometer, så 23-åringen hadde derfor distansen inne da hun gjorde unna de siste forberedelsene. Alta-jenta, som tar lærerutdanning, var mest spent på om hun klarte å få i seg tilstrekkelig med mat og drikke underveis i løpet.

– Jeg visste at det var en forutsetning for å ha mulighet til å holde det gående så lenge som jeg er nødt til i et helmaratonløp. Maratondebuten ble nok litt tøffere enn jeg hadde sett for meg selv om det tidsmessig gikk bedre enn forventet. Målet var å komme i mål på fire timer, sa Guro, som ble klokket i mål på 3 timer og 52 minutter.

Tungt underveis

– Det var som sagt tungt underveis. Jeg fikk erfare at det er holdt i klisjeen om at et maratonløp først starter etter 30 kilometer. Den siste mila var tung og i den fasen av løpet var det så slitsomt at jeg var fast bestemt på at dette var mitt første og siste maratonløp, sa Guro, som ikke var like bastant på det da hun hadde fått løpet på avstand.

– Jeg er ikke helt fremmed for å løpe halvmaraton i Oslo. Men det blir ikke flere maraton i år, sa Guro etter at hun hadde brutt den mentale og fysiske barrieren det er å løpe helmaraton. Hun valgte i motsetning til veldig mange et langt løp da hun for aller første gang skulle ha startnummer på seg.