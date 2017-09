– Kanskje det verste jeg har vært med på

Årets verdensmesterskap i «Ironman 70.3» ble arrangert i Chattanooga i Tennessee, USA sist helg. Gunhild Berntsen stilte til start, og beviste nok en gang at hun er en av verdens beste triatlonutøvere. Men det ble en tøff påkjenning for altaværingen, som avsluttet konkurransen med voldsomme smerter.

– Både svømmingen og sykkeldelen gikk helt fint, og selv om løpedelen var meget tøff føltes kroppen bra ut da jeg passerte merket som viste at det var seks kilometer igjen til mål. Men bare én kilometer senere fikk jeg voldsom krampe, og beinet låste seg. Det var utrolig vondt. Men jeg nektet å gi meg, og fortsatte selv om det kjentes ut som musklene skulle revne. Det var brutalt - kanskje det verste jeg noen gang har vært med på. Men det gikk akkurat, forteller Gunhild Berntsen på telefon fra Italia.

Endte på 14. plass

Hun ble klokket i mål som nummer 14 i klasse kvinner 40-44 år. 227 deltakere klarte å fullføre blodslitet som ble vunnet av Janine Willis fra Canada. Hun brukte totalt fire timer, 55 minutter og 48 sekunder på løpet.

Gunhild Berntsens tid var 5.12.24. Hun brukte 33 minutter og 32 sekunder på svømmedelen, to timer, 52 minutter og 48 sekunder på syklingen og én time, 40 minutter og 29 sekunder på løpedelen.

– Jeg synes ikke det er så fryktelig morsomt å bli nummer 14. Men med tanke på stoffskifteproblemene jeg har hatt i år, som har ført til svært reduserte treningsdoser, må jeg nesten si meg fornøyd med å fullføre dette verdensmesterskapet. Nivået er høyt, spesielt når VM arrangeres i USA. Det tiltrekker flere utøvere enn andre steder, sier Berntsen.

Lynrask nedover

Deltakerne fikk kjørt seg skikkelig allerede i svømmedelen.

– Svømmingen foregikk i Tennessee River. Arrangøren kunne kontrollere strømmen i elva til en viss grad, så det var ikke motstrøm hele veien. Men det var tungt. Dette var ikke stedet man setter ny personlig rekord, for å si det sånn, forteller hun.

Deretter satte utøverne seg på sykkelsetet.

– Syklingen gikk over all forventning. Det var en tøff rute i et fjellparti med bratte stigninger og raske nedkjøringer, men jeg holdt et bra tempo hele veien. Nedover var jeg faktisk raskeste dame, sier Berntsen, som altså avsluttet løpedelen med krampe i beina og store smerter.

– Det var ingen flate partier, bare opp og ned hele veien. Det var krevende, og mange måtte bryte. Så alt i alt får jeg si meg fornøyd med 14. plassen, avslutter den beintøffe Alta-jenta.