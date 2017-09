Starter opp treningen

Det er (forhåpentligvis) fortsatt noen uker igjen før vannet fryser til og snøen legger seg i Nordlysbyen. Men BULs skøytegruppe har ingen planer om å vente til isen ligger klar på X5 stadion i Bossekop før de går i gang med forberedelsene til en ny sesong.

– BULs skøytegruppe starter opp med barmark- og rulleskøytetrening for barn som er interessert i lengdeløp på skøyter. Første økt er kommende onsdag fra klokken 18.30 til 19.30. Vi møtes på det gamle klubbhuset ved banen i Bossekop. Dette er et tilbud for aldersgruppa 6-12 år, forteller Finn Skjoldbjærg.

– Det kreves at man er eller blir medlem i BUL og betaler en treningsavgift på 350 kroner per sesong. Dette inkluderer trening og skøyteløp på is til vinteren. Det kreves ingen forkunnskaper. Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen. Det er mulig å kontakte undertegnede på telefonnummer 91544263 om det er noen spørsmål, forteller han videre.