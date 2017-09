Råsterk NM-prestasjon

Årets norgesmesterskap for ungdomslag ble arrangert i Sandnes sist helg, og Alta sjakklubb stilte med lag i den yngste klassen. Dette er utøvere som fortsatt ikke har fylt 13 år.

De fire deltakerne entret turneringen med en snittrating på 664, som var hundrevis av poeng lavere enn de ti-elleve antatt beste lagene i denne NM-klassen. Det så ikke ut til å plage delegasjonen fra Nordlysbyen nevneverdig. Anført av kaptein Sofie Kristine Ratama leverte altaværingene en strålende konkurranse, og sikret seg til slutt en imponerende sjetteplass. Hele 21 lag deltok i denne klassen.

– Det var en fantastisk laginnsats der alle leverte sjakkspilling på et meget høyt nivå. Stemninga var kjempegod hele veien, og utøverne har all grunn til å være stolte over det som ble prestert. Det er i hvert fall vi som fulgte turneringen på nært hold, smiler Roger Skarvik, som er styremedlem i Alta sjakklubbs ungdomsavdeling.