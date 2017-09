Mesterlig avslutning

– Jeg synes Alta-kjørerne leverte svært gode prestasjoner, og medaljevinnerne har all grunn til å være fornøyd med egen innsats. Vi får stadig frem nye talenter, og det er moro når de lykkes. Dette var en stor helg for alle oss med hjerte i Alta snøscooterforening, sier en stolt Hilde Sarilla, som altså kunne slippe jubelen løs for sønnen Øyvinds gull-hattrick i NNM-sammenheng.

Enkelte av kjørerne fra Nordlysbyen har av ulike grunner ikke kunne deltatt i samtlige seks NNM-runder, og rakk derfor ikke helt opp i sammendraget. Men det hindret de ikke i å kjøre fort i Kirkenes. Marius Berg kjørte eksempelvis inn til andreplass i lørdagens konkurranse, mens Edvard Oliver Simensen ble nummer tre. Daniel Hammari kjørte inn til andreplass i sin klasse.

– Vi har bra rekruttering i klubben, så fremtiden ser lys ut. Flere av de unge kjørerne tar et steg opp neste sesong. Det blir spennende, fastslår Sarilla, som forteller at Alta SSF-gjengen avslutter sesongen med et klubbløp på Kvenvikmoen om cirka to uker.