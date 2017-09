Lar seg ikke stresse

– 41 baklengsmål er selvfølgelig altfor mye, og det må vi bare ta innover oss. Vi gjorde mange feil offensivt, noe som førte til mange kontringer og lettkjøpte mål. Det var vanskelig for målvaktene å stoppe avslutningene uten noe som helst hjelp fra forsvaret. Alt i alt var det en svart dag, men noen lysglimt gjør at vi ikke tar tapet så veldig tungt. Vi kan mye bedre enn det vi fikk vist på fredag, fastslår Pettersen.

Alta IFs herrelag tapte som kjent 27-41 hjemme mot Hercules fredag kveld.

Svak åpning

Alta IF gikk på en overraskende smell mot BUL i cupen, og fulgte altså opp med nok en svak prestasjon da seriespillet i 2. divisjon startet opp sist helg. Alta IF-treneren innrømmer at han ikke har alt på stell akkurat nå.

– Vi har ikke fått trent godt nok sammen i sommer og høst. Her har vi en jobb å gjøre. Men jeg håper og tror at det blir mer trøkk på treningsfeltet den kommende tiden, og da vil vi også prestere bedre i kampene. Vi må bare legge den svake seriestarten bak oss og jobbe hardt for å bli bedre, fastslår Pettersen.

Alta IF-spillerne satte inn 27 scoringer mot Hercules, men det var altså ikke nok.

– De fleste av målene kom i etablert angrep, så klarer vi å luke bort småfeilene ser det ikke så galt ut fremover på banen.

Sterkt av Bravo

Mens Alta IF gikk på en smell i første seriekamp, vant Bravo 32-26 over Hercules dagen etter. Tidligere BUL- og Alta IF-spiller Brage Brendgen scoret seks ganger, og roses opp i skyene av lokalavisa iTromsø. De beskriver altaværingen som «Frank Løke i sine glansdager».

Også to andre gamle Alta IF-kjenninger tegnet seg på scoringslista. Simen Severinsen og Sondre Moen Nilsen scoret tre ganger hver i oppgjøret

I tillegg var tidligere BUL-målvakt Mathias Johansson involvert for hjemmelaget, mens Eirik Engelsen bidro som lagleder for det nyopprykkede 2.-divisjonslaget fra Tromsø.