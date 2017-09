Snudde til seier

BUL 2-1 Byåsen:

Byåsen som innehar fjerdeplassen i divisjonen, med kun fire poeng opp til Urædd på andreplass, var også det klart beste laget de første 15 minuttene og presset BUL hardt. Gjestene fikk betalt for presset etter 13. minutter når Guro Ramstad snek seg inn bak BUL-forsvaret. Nydelig angrepsfotball fra BUL sørget for utlikning kun minutter senere. Therese Vollan Kristensen slo et utsøkt innlegg til Guro Bell Pedersen, som på akrobatisk vis satte inn 1-1.

BUL tok over initiativet i andre omgang og leverte mye fin fotball. Publikum og Vollan Kristensen jublet hemningsløst etter at sistnevnte hadde en ball i nettet midtveis i omgangen, men målet ble avvinket for offside. Playmakeren var ikke ferdig for dagen, og satte inn vinnermålet sju minutter før full tid. Med dagens trepoenger klatret Bossekopingene hele tre plasser på tabellen, og innehar nå femteplassen i 1. divisjon.

- Det var tre gode poeng. Byåsen var best i starten, men vi tok over i andre omgang og jeg synes vi vinner fullt fortjent, sa BUL-trener Odd Inge Johansen.

Kampfakta:

BUL - Byåsen 2-1 (1-1)

0-1 Guro Ramstad (13. min)

1-1 Guro Bell Pedersen (21. min)

2-1 Therese Vollan Kristensen (83. min)

Gult kort: Amanda Sørensen (BUL)

Dommer: Thomas Bjerke Hilde (Krokelvdalen IL)

BULs lag:

Irene Pettersen - Martine Romsdal, Ida Sønvisen Suhr, Ida Grubben, Oda Lillegård - Emmy Olsen (Johanne Bjørnå fra 45. min), Benedicte Elise Dahl, Amanda Sørensen, Eline Hegg (Emilie Kjeldsberg Sivertsen fra 90. min) - Therese Vollan Kristensen - Guro Bell Pedersen