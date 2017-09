Utklasset Brumunddal

Alta IF - Brumunddal 4-0:

Alta IF fikk en drømmeåpning på kampen når Runar Overvik satte inn 1-0 etter 14. miniutters spill. Mats Frede Hansen vant hodeduellen i feltet på corner i mot, Magnus Nikolaisen satte fart ned langs venstresiden og slo en nydelig pasning i bakrommet til Makhtar Thioune med utsiden. Thioune var iskald alene med keeper, i stedet for å fyre av slo han tversover til Runar Overvik som kom på et 80-metersløp. Overvik trillet inn 1-0 i det som må kategoriseres som et klasseangrep.

Thioune doblet ledelsen på straffespark kun få minutter senere og Alta hadde satt seg i en glimrende posisjon tidlig i kampen. Når Brumunddal-keeperen nærmest ga ballen til Vegard Båtnes Braaten gjorde han ingen feil og satte inn 3-0 i det tomme buret.

Fem minutter før fulltid ga Rune Repvik tillitt til to unggutter. Mads Aimar Bakkeby fikk sin a-lagsdebut, mens Marco Mauno Johannessen fikk noen minutter. Sistnevnte var ikke snauere enn at han headet inn 4-0. På overtid brente Vegard Båtnes Braaten et straffespark, og utklassingen kunne vært større resultatmessig.

Saken oppdateres med sitater.

Kampfakta:

Alta IF - Brumunddal 4-0 (2-0)

1-0 Runar Overvik (14. min)

2-0 Makhtar Thioune (18. min)

3-0 Vegard Båtnes Braaten (48. min)

4-0 Marco Mauno Johannessen (88. min)

Gult kort: Blaka Valentin (Brumunddal)

Dommer: Adrian Gjendemsø (Tertnes)

Alta XI:

Daniel Rojas - Mats Frede Hansen, Øyvind Veseth Olsen, Thomas Båtnes Braaten - Håvard Mannsverk, Makhtar Thioune, Andreas Markussen, Runar Overvik - Magnus Nikolaisen (Mads Aimar Bakkeby fra 85. min), Vegard Båtnes Braaten, Felix Jacobsen (Marco Mauno Johannessen fra 85. min)