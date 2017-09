Stilig gjeng på tur

Sjekk så stilige BUL HU og Alta FFU var, bare noen timer før avgang til landsturneringen.

Ordfører Monica Nielsen og varaordfører Anita Håkegård Pedersen troppet opp på treninga til HU-laget til BUL torsdag ettermiddag for å gi alle som reiste til landsturneringen på Jessheim i dag tidlig ei ny reisejakke. Alta FFU var også til stede på treningen, og fikk de samme jakkene. På jakkene er klubbemblemene til Alta IF og BUL sidestilt på hver sin side av glidelåsen. Her, som på stadig flere andre arenaer, er det et supert samarbeid mellom byens/fylkets to største idrettslag.

– Som gammel håndballspiller forstår jeg godt hva ungdommene føler akkurat nå; en enorm spenning og forventning. Er bare så utrolig imponert og takknemlig for hva ressurspersoner rundt dette laget klarer å få til, skriver Håkegård Pedersen på Facebook.

56 personer reiste til Jessheim for å delta på landsturneringen. Av disse 56 er det både ledsagere, trenere og spillere fra BUL HU og Alta FFU. På seg har de altså nye reisejakker, sponset av Alta kommune.

– Supert av kommunen å stille opp med denne sponsingen, sier Lisa Marie R. Gudmestad, som er primus motor for håndballaktiviteten til BUL HU.