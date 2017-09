Idris så rødt

Alta 2 - Lørenskog 0-2:

Aziz Idris som spilte en solid kamp hjemme mot Vålerenga 2 sonet i helga karantene for det gule kortet han noe unødvendig pådro seg mot VIF-rekruttene. Han hadde med seg to gule kort i flyttelasset fra Fram Larvik. Han fikk direkte rødt kort av dommer Erik Brenli etter bare ti minutters spill mot Lørenskog. Undertegnede fikk ikke med seg situasjonen, men rapporter fra tribunen sier at han sparket ned motstanderen etter å ha sentret ballen. Om det var bevisst eller om han fullførte pasningsbevegelsen er uvisst.



– Aziz Idris spiller vekk ballen og får en spiller i press. Etter å ha sentret snur han seg og sparker til motspilleren. Et soleklart rødt kort, var dommer Erik Brenlis oppfanting av situasjonen. Han sier at han ikke har noe med hvor mange kamper han eventuelt må sone, men påpeker at han skriver rapport om hendelsen, så får det være opp til forbundet å bedømme.

– Han oppførte seg fint etter utvisningen og forlot banen uten noen større protester.

Idris må sone ferdig med andrelaget før han er spilleklar for A-laget igjen. Rune Repvik sier til A-sporten at Idris kan spille mot Brumunddal på lørdag, hvis han kun må sone en kamp.

Alta-rekruttene forsvarte seg veldig bra med en mann mindre i en 4-4-1-formasjon. Etter pause ble presset til Lørenskog for stort, og gjestenes toppscorer Alvaro Torres fikk gå opp uforstyrret og heade gjestene i føringen. Alta 2 satte inn et større press de siste ti minuttene og eide ballinnehavet. Lørenskog kontret så inn 2-0 på overtid når Alta 2 sendte alle mann i angrep.

Aziz Idris forlot hallen etter det røde kortet, og A-sporten lykkes ikke i å få en kommentar fra spilleren selv.