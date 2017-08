Elendig start ødela for BUL

BUL-damene fikk mandag besøk av Tromsø HK til cupoppgjør. Tromsø-laget som nylig har slått seg sammen med Bravo HK, spiller den kommende sesongen i 2. divisjon. At det var stor nivåforskjell mellom divisjonene var tydelig de første minuttene, hvor Tromsø gikk i strupen på BUL. Etter halvspilt første omgang ledet gjestene hele 14-3. BUL-trener Vebjørn Sletti var slettes ikke fornøyd.

–Først og fremst så henger vi ikke med til å begynne med. Vi er ikke på og gjør for mange tekniske feil. Når vi da ikke klarer å jobbe tilbake blir vi straffet. Det ser ut til at vi er litt usikre på oss selv i starten. Det er et helt nytt lag og ting tar tid, sier Vebjørn Slettli, som også tok selvkritikk over den dårlige første omgangen.

– Det har nok vært litt for tøft kampprogram og vi jobbet kanskje litt for lenge på treningen i går. Den tar jeg på min kappe, sa Slettli. BUL var i helga i Boden og spilte kamper med to lag.

Ga ikke opp

Etter den dårlige starten tok BUL seg sammen og spilte mye god håndball. En god periode like etter pause ga BUL et 5-1-run.

– Etter pause henter vi oss litt inn i en bra periode. Andre omgangen er jeg egentlig stort sett fornøyd med. Vi er litt for dårlig trent og de løper over oss. De har spilt på dette nivået lenge og er fysisk sterkere. Vi må jobbe litt med den delen, men jeg er helt sikker på at vi vil bli mye bedre fremover.

Ny playmaker

BUL har foran den nye sesongen forsterket laget med flere spennende spillere. To blad Bellika, Hanne og Jessie, er blant annet tilbake i den blå drakta. Publikum fikk også se BULs nye playmaker i aksjon. Thilde Ahlquist Kinov har kommet fra nemlig Tromsø HK, og debuteter mot gamle lagvenninner i sin første offisielle kamp.

–Det var veldig spesielt, men veldig artig. Jeg føler at vi klarer å ta de i andre omgang. Det var synd vi ikke klarte å holde det samme nivået i første omgang, for da hadde det blitt en bedre kamp.

Selv om det tar tid å spille seg inn i et nytt lag, og spesielt som playmaker, virket hun frisk og var en av spillerne som aldri ga opp til tross for at Tromsø ledet med ti mål.

–Jeg synes hun var vår beste sammen med Tonje Tauselv. Rett og slett en strålende kamp, og hun var god i Boden også, fastslo BUL-coachen. Selv var hun ikke helt fornøyd med egen innsats. Noe som kan tyde på at BUL-publikummet har mye i vente.



NB! Klokken 19:00 møtes Alta IF og BUL til lokaloppgjør i BUL-hallen. Ta turen innom!

Kampfakta:

NM senior kvinner

BUL-hallen



BUL - Tromsø 19-31 (9-18)

BULs mål: Tonje Tauselv 5, Thilde Ahlquist Kinov 4, Jessie Bellika 3, Hanne Bellika 2, Mia Danielsen 2, Sofie Movik Simensen 1, Lotte Bellika 1, Amanda Brengden 1

Flest mål THK: V. Evensen, 10.



Utvisninger: BUL 1x2min, THK 2x2min.

Dommere: Tor Arne Abrahamsen og Tom Børge Johansen