Blomstret i hjemme-comebacket

Rune Repvik og Alta IF forsterket laget med Aziz Idris og Srdjan Vidakovic på tampen av overgangsvinduet. Mandag fikk Idris vist hjemmepublikummet at han kan bli en solid tilvekst på Altas midtbane i kampen om opprykk til OBOS-ligaen. Den storvokste ghaneseren spilte med stor ro, og var trygg og god med ballen i beina. Defensivt vant han flere dueller. Selv er han er glad for å være tilbake i Alta IF.

Oppskriftsmessig seier Alta IF slo tilbake etter forrige helgs svake prestasjon.

– Det var godt å være tilbake i Finnmarkshallen. Det var her karrieren min startet og jeg ønsker å komme tilbake hit og hjelpe klubben tilbake til OBOS-ligaen. Nå må vi bare fortsette den jobben vi har startet. Vi koser oss for tiden og jeg synes vi har et veldig godt lag, sa Aziz Idris til A-sporten etter kampslutt. Han var raskt borte hos Håvar Nyheim og Kalle Tjäder etter kampslutt. To personer som hadde mye å si for han og de andre utlendingene som var her i 2009-10.

Alta hadde full kontroll på det unge Vålerenga-mannskapet. Kun én gang måtte Daniel Rojas ut i full strekk, men han så ut til å ha full kontroll.

– Vi hadde kontroll på kampen og fikk kampbildet slik vi ønsket, avsluttet han.

Rune Repvik var tilfreds med hjemme-comebacket til Idris.

– Jeg synes Aziz var veldig god i dag. Han er fysisk sterk og plukker opp mange baller i det defensive spillet. God i hodespillet, vender bort folk og får flyttet ballen rundt sidelengs.