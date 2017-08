Ny solid forestilling

Alta IF tok sin andre storseier på to uker når de søndag komfortabelt slo Furuflaten 5-0 på eget gress. Trener Sondre Andersen er strålende fornøyd med 11-0 i målforskjell etter de siste tre kampene. Malin Elise Rasmussen Hansen scoret ekte hattrick, mens Camilla Krogh og Berit Elisabeth Mannsverk scoret ett hver.



– Først og fremst er jeg storfornøyd med formen vi viser for tiden. Ubeseiret i tre kamper på rad uten å slippe inn mål er imponerende, men samtidig vet vi at vi på jobbe steinhardt for å holde det gående utover i høstsesongen. Vi hadde god kontroll gjennom hele kampen, og med to tidlige scoringer var mye gjort, sa han etter kampen.

Kampfakta:

2. divisjon kvinner avd. 9

Alta Idrettspark gress

Alta IF - Furuflaten 5-0 (3-0)

1-0 Malin Elise Rasmussen Hansen

2-0 Rasmussen Hansen

3-0 Rasmussen Hansen

4-0 Camilla Krogh

5-0 Berit Elisabeth Mannsverk



Gule kort: Ingen

Dommer: Geir Gundersen (Porsanger IL)

Tilskuere: ca 40.

Altas lag:

Nathalie Jakobsen Kristiansen - Aurora Hustad Johansen, Sara Birgitte Marie Eira, Hege Christine Kvålshagen, Hedda Eline Haugsnes - Mia Mannsverk, Lena Romsdal Moe, Berit Elisabeth Mannsverk - Sandra Iselin Sara, Camilla Krogh, Malin Elise Rasmussen Hansen

Benyttede reserver: Julia Henriksen Krogh, Victoria Wisløff, Julie Abelsen, Johanne Romsdal Lian og Vårin Bjørnnes Hågensen