Se kampen i opptak i vinduet over.

I en sjansefattig kamp falt avgjørelsen drøyt ti minutter før slutt på et godt slått hjørnespark. BUL-forsvaret som hadde spilt en solid forsvarskamp måtte se Sara Iren Lindbak Hørte få gå opp helt alene og stange gjestene i ledelsen. Øvrevoll Hosle er etter seieren oppe på tredjeplass. Hjemmepublikummet fikk se en klarering av Martine Romsdal fyke helt opp i krysstverrliggeren på 0-0. BUL innehar fortsatt 8. plassen på trygg grunn.

– Jeg synes vi hadde fortjent ett poeng i dag. Øvrevoll Hosle er et solid lag som gjorde det vanskelig for oss, men jeg synes vi slipper de lite til og spiller godt i forsvar. Spiller vi som i dag resten av sesongen, så blir det mange poeng. Vi er selvsagt skuffet over å ha tapt, men når jentene får kampen litt på avstand kan de være fornøyde med prestasjonene, sa Odd Inge Johansen etter kampslutt.

Kampfakta:

1. divisjon kvinner

COOP-banen

BUL - Øvrevoll Hosle 0-1 (0-0)

0-1 Sara Iren Lindbak Hørte (81. min)

Gule kort: Ingen

Dommer: Erik Brenli (Tana BK)

Tilskuere: 178

BULs lag:

Irene Pettersen - Martine Romsdal, Ida Sønvisen Suhr (Emilie Kjeldsberg Sivertsen fra 30.), Ida Grubben, Oda Lillegård - Therese Vollan Kristensen, Benedicte Elise Dahl, Amanda Sørensen - Johanne Bjørnå, Emmy Olsen, Eline Hegg