Tverrelvdalen vant målkalas

Se kampen i opptak i vinduet over. Frank Halvorsen er kommentator med Mats Jørgen Masvik som ekspertkommentator.

Tverrelvdalen - Honningsvåg 6-3:

Tverrelvdalen tok sin andre seier på rad. En brennhet Stein Arne Mannsverk straffet Honningsvåg i bakrommet tre ganger på rad før pause og sikret seg et hattrick. Mannsverk er nå oppe i 14 scoringer, ett bak toppscorer Dan Michael Randa fra Bjørnevatn IL. Jørgen Granshagen Nord sikret seg sin sjuende nettkjenning for sesongen, også det før pause. Dalen kunne gå til pause med en komfortabel 4-0-ledelse, som kanskje ble hakket for komfortabelt.

Honningsvåg åpnet omgangen med en voldsom entusiasme og stresset Tverrelvdalen til å gjøre flere feil. To scoringer av Odd Bjørnar Nilsen ga Honningsvåg blod på tann, som fikk redusert til 4-3 med over tjue minutter igjen.

Thomas Kristensen fikk gå helt alene opp på en nydelig dødballserv fra Svein Ove Thomassen, og Kristensen gjorde ingen feil. Et uheldig selvmål på overtid satte spikeren i kista. Med dagens trepoenger holder Tverrelvdalen fortsatt Kirkenes og Nordlys bak seg på tabellen. Dalen ligger på tredjeplass bak solide Bjørnevatn og Norild.

– Vi leverer en glimrende første omgang, men kollapser helt de første 25. minuttene etter pause. Det var absolutt ikke bra nok å slippe de så enkelt inn i kampen igjen. Jeg er veldig fornøyd med at vi punkterer kampen før slutt og tar tre deilige poeng, sa spillende assistenttrener Joachim Fossmo, midtstopperen som for øvrig fortsatt vokter buret til Tverrelvdalen.

Keeperkrise i Dalen TIL-trener Joachim Fossmo har overtatt som målvakt.

Kampfakta:

Tverrelvdalen - Honningsvåg 6-3 (4-0)

1-0 Stein Arne Mannsverk (9)

2-0 Mannsverk (12)

3-0 Jørgen Granshagen Nord (17)

4-0 Mannsverk (44)

4-1 Odd Bjørnar Nilsen (51)

4-2 Nilsen (59)

4-3 Håkon Isaksen Grønlund (68)

5-3 Thomas Kristensen (89)

6-3 Selvmål (90)

Dommer: Tom Olav Johannesen (HIF/Stein)

Gule kort: Svein Ove Thomassen

Tilskuere: ca. 60