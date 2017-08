Poenget glapp på tampen

BUL 1-2 Nordlys:

BUL hadde spilt 1-1 på tre av de fire siste kampene i 4. divisjon, og det så lenge ut til å ebbe ut i poengdeling på Coop-banen lørdag formiddag. Et farlig slått frispark fra tidligere Alta IF-spiller Jon Andreas Eira måtte Olger Hagalid Berntsen gi retur på, og den var Nordlys først på.

– Det var veldig surt å miste det poenget så sent i kampen. Det har vært en gjenganger for oss denne sesongen, vi har et ungt lag, og jeg føler at vi mangler litt flyt, sa BUL-kaptein Kristian Skorpen Andersen om kampen.

Kampfakta:

4. divisjon menn

COOP-banen

BUL - Nordlys 1-2

0-1 Lemet Ailu Holmestrand

1-1 Jon Steinar Eriksen

1-2 Jovvna Ivvar Guttorm



Dommer: Svein-Arne Auno (Indrefjord IL)

BULs lag:

Olger Hagalid Berntsen - Brikt Lorentsen Lyngedal, Kristian Skorpen Andersen, Motep Darwish, Andreas Sende Hansen - Eimund Larsen, Arve Lorentsen Lyngedal, Jon Steinar Eriksen - Christian Kjellmann Rasmussen, Lars-Gøran Iversen, Pål Even Heggelund