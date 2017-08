Fikk juling av Senja

Senja - Alta 2 6-0:

Alta 2 reiste til Senja med en ung tropp, og fikk det som ventet vanskelig mot Christer Johnsgård & co. Den tidligere TIL- og TUIL-spissen satte inn tre scoringer. 0-6 i sekken var likevel noe i overkant, og Alta 2-trener Mate Duilo er neppe fornøyd.

Folkebladet fulgte kampen. Slik kom målene imot for Alta IF-rekruttene:

Christer Johnsgård ble nok en gang sentral for Senja. Først satte inn 1-0 på en flott heading etter 22 minutter. Seks minutter senere økte samme mann til 2-0 da han lobbet ballen flott over keeper.

Johnsgård skulle også få sitt ekte hattrick. Martin Larsen Traasdahl ble felt og dommer dømte straffe. Johnsgård var sikker og satte inn 3-0.

Like etterpå tegnet også Bendik Lind seg på scoringslista. Han fintet et par mann, dro seg innover og banket ballen i nettet. Dermed ledet FK Senja 4-0 til pause.

Senja gjorde flere bytter i løpet av andreomgangen og flere fikk prøve seg. En av de var Jakob Mamush Lillestjerna, og etter 83 minutter satte han inn 5-0.

Like før slutt kom også 6-0. Håvard Espejord dro til fra distanse og ballen gikk som en rakett inn i høyre kryss. En kanonscoring som satte et flott punktum på kampen for FK Senja.

Bunnlaget Skjervøy vant i går 5-3 over Skedsmo, og passerte dermed Alta 2 på tabellen.

Kampfakta:

Senja - Alta 2 6-0 (4-0)

1-0 Christer Johnsgård (22)

2-0 Johnsgård (28)

3-0 Johnsgård (41)

4-0 Bendik Lind

5-0 Jakob Lillestjerna

6-0 Håvard Espejord

Altas lag:

Alexander Ellingsen - Michael Santana (Preben Amundsen fra 45.), Tron Møller Natland (Hikmat Nazari fra 78.), Mads Aimar Bakkeby - Andreas Fossmo, Srdjan Vidakovic, Marco Mauno Johannessen, Asi Ivarsson (Johan Gaup fra 63.) - Mathias Pedersen - Ole Henrik Kristiansen, Vebjørn Atle Skorpen (Fredrik Konst fra 82.)