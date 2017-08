Tar løpsturné med til Nordlysbyen

Det er ikke småtterier daglig leder i Right To Play, Jimmy Vika, har planer om å gjennomføre de nærmeste ukene. Han skal nemlig løpe hele 20 maraton over hele Norge for å samle inn penger til skolegang for jenter i Midtøsten.

– Jimmy og Right To Play legger ut på sin tøffeste og viktigste løpetur noensinne. Fra 28. august skal Vika løpe et maraton i hvert av Norges fylker, samt på Svalbard. Det hele skal gjøres over 20 dager. Det blir lange løpeturer, men det er for en god sak. Målet er å samle inn minst én million kroner til vårt sitt arbeid med å gi jenter i Midtøsten muligheter for utdanning, opplyser Right To Play i en pressemelding.

Ønsker selskap

Alta får besøk av maratonmannen allerede tidlig i neste uke. Det vil være start og målgang ved Harila i Bukta, og Jimmy Vika starter sitt andre maraton på denne turneen tirsdag klokken 10.00. Arrangøren håper at altaværingene støtter opp om prosjektet, og blir med på en løpetur sammen med Vika.

– Right To Play ønsker at så mange som mulig vil være med å løpe sammen med Jimmy, og det er mulig å løpe korte eller lange distanser, eller hele løpet om det er ønskelig, skriver de.

Vikas første maratonløp gjennomføres i Longyearbyen på Svalbard mandag 28. august. Så går altså turen videre til Alta, som er Vikas finnmarksalibi. Så følger Tromsø, Bodø og Stjørdal de påfølgende dagene, før Trondheim Maraton 2. september. Det hele avsluttes med Oslo Maraton 16. september.

Lekt lenge med tanken

Hovedpersonen har lenge hatt en idé om å løpe et maraton i hvert fylke, og gjennom mange løpeturer har drømmen gradvis utviklet seg til å bli et komplett løpeprosjekt. Det er viktig for han å kunne bruke prosjektet til å skape oppmerksomhet rundt noe han brenner for.

– Gjennom jobben min i Right To Play har jeg sett hvor mange barn som har behov for tilgang til kvalitetsutdanning, lek og idrett i de mest vanskeligstilte områdene i verden. Det var derfor helt naturlig for meg å bruke meg selv som et virkemiddel for å samle inn penger og skape oppmerksomhet rundt Right To Play sitt arbeid, og da spesielt arbeidet med å gi jenter i Midtøsten en bedre skolegang, forklarer Jimmy Vika.