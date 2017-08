Fikk bare én kamp

– Vi fikk beskjed i går at Makhtar må sone én kamps karantene for utvisningen mot Tromsø 2. Det betyr at han står over rekruttlagets kamp mot Senja på lørdag og kan vurderes på lik linje med de andre i A-stallen når vi skal sette opp laget som møter Vålerenga 2 på mandag, sier Alta IF-trener Rune Repvik til A-sporten.

– Betyr dette at saken er ute av verden?

– Jeg regner med det. Vi hørte jo at det ville bli sendt en tilleggsrapport, men har ikke fått annen informasjon enn at Makhtar må stå over den ene kampen. Jeg må bare gå ut ifra at alt er i orden, sier Alta IF-sjefen.

Thioune ble som kjent vist to gule kort for munnbruk etter rekruttkampen sist mandag, og oppsøkte deretter dommer Tom Egil Olsen på parkeringsplassen. Det er denne tilleggsrapporten Rune Repvik sikter til.