Norge fikk revansje

Tirsdag tapte Norges J16-landslag 0-2 mot Sverige i en privatlandskamp på Jessheim stadion. Da var Eline Hegg i førsteelleveren, mens Runa Lillegård startet på benken.

Torsdag fikk de norske jentene revansje da de vant 2-1 i det andre møtet mellom lagene denne uken. Da var rollene snudd om for de to Alta-jentene, og Runa Lillegård takket for tilliten ved å gi Norge ledelsen etter 32 minutters spill.

Sverige utlignet etter hvilen, men noen minutter før slutt avgjorde Tine Celine Karstensen kampen da hun flikket ballen i mål med pannebrasken fra kort hold.

Eline Hegg ble byttet inn etter 42 minutters spill.

J16-landslagstrener Lena Tyriberget var godt fornøyd med å være tilbake igjen på vinnersporet.

– Vi fikk revansje og det er vi fornøyde med. Vi klarte også å variere spillet vårt i større grad enn på tirsdag. Det var et mål vi hadde satt oss før kampen. Vi blir enkelte ganger litt for lojale på det vi har øvd på, men i dag klarte vi å bruke rommene vi fikk på en bedre måte. I tillegg er det litt mer energi og futt i flere spillere, sier hun til fotball.no.

– Sverige gir oss god kamp hele veien, så det var godt å dra i land seieren. De forsvarte seg godt, og er gode til å vende spillet - noe som skaper trøbbel for oss enkelte ganger. Vi vinner likevel kampen, også sjansemessig, og er veldig fornøyde med at vi hele tiden utvikler spillet vårt, legger Tyriberget til.

De to kampene mot Sverige denne uken var de siste før troppen til EM-kvalifiseringen i september skal tas ut. Landslagstreneren føler hun har fått gode svar i løpet av uken laget har vært samlet.

– Vi har fått testet flere spillere og noen nye. Vi har fått noen positive svar, så skal vi se på video og gjøre noen vurderinger inn mot uttaket. Det er ikke så lenge til den troppen skal tas ut. Det blir nye spennende kamper om noen uker.